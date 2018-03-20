Dame N’Doye aşkı – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    N’Doye aşkı

    <a href="/index/dame?id=8acfee66-f8f2-4b7f-a7b0-d24863437995" class="" rel="tag">Dame</a> N’Doye aşkı

    Taraftar, yedek kalmasına rağmen hiçbir zaman sorun çıkarmayan ve bu sezon 20 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki Senegalli forvet ile sözleşme uzatılmasını istiyor

    Bordo-mavili takımda birçok kez yedek kalmasına rağmen hiçbir zaman sorun çıkarmayan ve bu sezon 20 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen N'Doye, taraftarların en çok sevdiği isimler arasında yer alıyor. ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 33 yaşındaki forvetin kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bordo-mavili taraftarlar ise sosyal medya üzerinden N'Doye için mesajlar yayınlayarak, "Onun gibi bir profesyoneli zor buluruz", "N'Doye bu yıl en az 12 puan kazandırdı" ve "N'Doye büyük saygıyı hak ediyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

    SÖZLEŞME UZATILSIN
    'un eski menajerlerinden Caner Çuvalcıoğlu ise "Yönetim uygun bir rakamda anlaşabilirse N'Doye ile sözleşme uzatmalıdır. Alternatif oyuncu olarak çok katkı yapar. Pozitif ve profesyonel bir karakter. Asla kapris yapmayan bu oyuncunun transfer yasağı da düşünülürse kadroda olması kazançtır" diye konuştu.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:29
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