Dame N’Doye aşkı
Taraftar, yedek kalmasına rağmen hiçbir zaman sorun çıkarmayan ve bu sezon 20 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki Senegalli forvet ile sözleşme uzatılmasını istiyor
Bordo-mavili takımda birçok kez yedek kalmasına rağmen hiçbir zaman sorun çıkarmayan ve bu sezon 20 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Dame N'Doye, taraftarların en çok sevdiği isimler arasında yer alıyor. Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 33 yaşındaki forvetin kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bordo-mavili taraftarlar ise sosyal medya üzerinden N'Doye için mesajlar yayınlayarak, "Onun gibi bir profesyoneli zor buluruz", "N'Doye bu yıl en az 12 puan kazandırdı" ve "N'Doye büyük saygıyı hak ediyor" şeklinde yorumlarda bulundu.
SÖZLEŞME UZATILSIN
Trabzonspor'un eski menajerlerinden Caner Çuvalcıoğlu ise "Yönetim uygun bir rakamda anlaşabilirse N'Doye ile sözleşme uzatmalıdır. Alternatif oyuncu olarak çok katkı yapar. Pozitif ve profesyonel bir karakter. Asla kapris yapmayan bu oyuncunun transfer yasağı da düşünülürse kadroda olması kazançtır" diye konuştu.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:29
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Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Dame N’Doye aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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