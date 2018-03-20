Amansız takip
Burak'ın Malatyaspor'a attığı gol, Trabzonspor'un iç sahada 326 dakika sonra bulduğu ilk gol oldu.
Burak'ın Malatyaspor'a attığı gol, Trabzonspor'un iç sahada 326 dakika sonra bulduğu ilk gol oldu. Bordo mavililerin bundan önce evindeki son golü yine Burak'tan gelmişti. Karadeniz ekibinin ligde attığı son dokuz golün yedisinde 32 yaşındaki forvetin direkt katkısı var... (Altı gol, bir asist) Burak, krallık yarışında Gomis'i takip ediyor.
ADEBAYOR GENÇLERE ÖVGÜ YAĞDIRDI
Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Adebayor, Trabzonsporlu futbolcuları övdü. Adebayor, "Türk futbolunda çok yetenekli olan Türk Messi Abdülkadir ve Yusuf var. Yusuf'un 2 gol attığını gördüm, bence Türk futbolu için büyük bir kazanç. Zaten büyük santrfor Burak da var" dedi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:34
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Amansız takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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