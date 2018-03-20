Amansız takip – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Amansız takip

    Amansız takip

    Burak'ın Malatyaspor'a attığı gol, 'un iç sahada 326 dakika sonra bulduğu ilk gol oldu.

    Burak'ın Malatyaspor'a attığı gol, 'un iç sahada 326 dakika sonra bulduğu ilk gol oldu. Bordo mavililerin bundan önce evindeki son golü yine Burak'tan gelmişti. ekibinin ligde attığı son dokuz golün yedisinde 32 yaşındaki forvetin direkt katkısı var... (Altı gol, bir asist) Burak, krallık yarışında 'i takip ediyor.


    ADEBAYOR GENÇLERE ÖVGÜ YAĞDIRDI
    'in Togolu yıldızı , Trabzonsporlu futbolcuları övdü. , "Türk futbolunda çok yetenekli olan Türk Messi Abdülkadir ve Yusuf var. Yusuf'un 2 gol attığını gördüm, bence Türk futbolu için büyük bir kazanç. Zaten büyük santrfor Burak da var" dedi.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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