Amansız takip

Burak'ın Malatyaspor'a attığı gol, Trabzonspor'un iç sahada 326 dakika sonra bulduğu ilk gol oldu. Bordo mavililerin bundan önce evindeki son golü yine Burak'tan gelmişti. Karadeniz ekibinin ligde attığı son dokuz golün yedisinde 32 yaşındaki forvetin direkt katkısı var... (Altı gol, bir asist) Burak, krallık yarışında Gomis'i takip ediyor.



ADEBAYOR GENÇLERE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Adebayor, Trabzonsporlu futbolcuları övdü. Adebayor, "Türk futbolunda çok yetenekli olan Türk Messi Abdülkadir ve Yusuf var. Yusuf'un 2 gol attığını gördüm, bence Türk futbolu için büyük bir kazanç. Zaten büyük santrfor Burak da var" dedi.