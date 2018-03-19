Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası esmeye başladı. Geçen hafta Akhisar'ı yenen Fırtına dün de Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1'le geçerek 4 haftalık iç saha galibiyet hasretine son verdi. Karadeniz ekibinin gollerini penaltıdan Burak, Yusuf Yazıcı (2) ve Onazi attı. Bordo-mavililer bu galibiyetle ligde de 5. sıraya yükseldi. Geçen hafta Akhisar galibiyetinde başrol oynayan Burak, dün de penaltıdan bir gol attı ve bir de asist yaptı. 32 yaşındaki forvet 20 maçta 20 gole ulaştı ve krallıkta Gomis'i takibini sürdürdü. Dün iki golle şov yapan Yusuf da son olarak 2016 yılında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atmıştı. Genç yıldız bu sezon ligdeki gol sayısını ise 5'e çıkardı. Alanya maçında sonradan giren ve etkili olan N'Doye dün de girdikten sonra harika oynadı, müthiş bir asist yaptı.

ÇALIMBAY, KAZANAN KADROYU BOZMADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta 3-1 kazanılan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11'i ile sahaya çıktı. Sakatlığı sona eren Abdülkadir ile kart cezası biten Hubocan'a il görev vermeyen Çalımbay, stoperde yine Uğur ve Okay'ı oynattı. Sol kanatta da Yusuf Yazıcı, forma giydi.



NOVAK MAÇI BİTİREMEDİ

Bordo-mavili takımın Çek futbolcusu Filip Novak, maçın 31. dakikasında sakatlanarak yerini Tomas Hubocan'a bıraktı. 27 yaşındaki sol bek 20. dakikada rakiple girdiği ikili mücadele sırasında sağ baldırından darbe almış ardından buz tedavi ile maça devam etmişti. Novak'ın son durumu kontrolden sonra netlik kazanacak.

ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI

Fırtına, evinde oynadığı son Süper Lig 4 maçında galip gelememişti. Spor Toto Süper Lig'de son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadelesinde sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordomavili takım, ardından Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu. Dün 4 maç sonra galip gelindi.

SOSA: G.SARAY'I YENECEĞİZ

Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Sosa, güzel bir maç olduğunu ve bu galibiyetle milli araya moralli gittiklerini söyledi. Arjantinli 10 numara, "Artık her maç zor. G.Saray derbisi de zor ama kazanmak istiyorum. Bunu başarabiliriz" dedi.