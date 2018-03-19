Kasırga
Sarı-kırmızılı rakibini Burak (pen), Yusuf (2) ve Onazi’nin golleri ile deviren bordo-mavili takım 5. sıraya çıktı ve Avrupa yürüyüşünü sürdürdü. Malatya’nın sayısı Boutaib’den geldi
Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası esmeye başladı. Geçen hafta Akhisar'ı yenen Fırtına dün de Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1'le geçerek 4 haftalık iç saha galibiyet hasretine son verdi. Karadeniz ekibinin gollerini penaltıdan Burak, Yusuf Yazıcı (2) ve Onazi attı. Bordo-mavililer bu galibiyetle ligde de 5. sıraya yükseldi. Geçen hafta Akhisar galibiyetinde başrol oynayan Burak, dün de penaltıdan bir gol attı ve bir de asist yaptı. 32 yaşındaki forvet 20 maçta 20 gole ulaştı ve krallıkta Gomis'i takibini sürdürdü. Dün iki golle şov yapan Yusuf da son olarak 2016 yılında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atmıştı. Genç yıldız bu sezon ligdeki gol sayısını ise 5'e çıkardı. Alanya maçında sonradan giren ve etkili olan N'Doye dün de girdikten sonra harika oynadı, müthiş bir asist yaptı.
ÇALIMBAY, KAZANAN KADROYU BOZMADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta 3-1 kazanılan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11'i ile sahaya çıktı. Sakatlığı sona eren Abdülkadir ile kart cezası biten Hubocan'a il görev vermeyen Çalımbay, stoperde yine Uğur ve Okay'ı oynattı. Sol kanatta da Yusuf Yazıcı, forma giydi.
NOVAK MAÇI BİTİREMEDİ
Bordo-mavili takımın Çek futbolcusu Filip Novak, maçın 31. dakikasında sakatlanarak yerini Tomas Hubocan'a bıraktı. 27 yaşındaki sol bek 20. dakikada rakiple girdiği ikili mücadele sırasında sağ baldırından darbe almış ardından buz tedavi ile maça devam etmişti. Novak'ın son durumu kontrolden sonra netlik kazanacak.
ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI
Fırtına, evinde oynadığı son Süper Lig 4 maçında galip gelememişti. Spor Toto Süper Lig'de son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadelesinde sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordomavili takım, ardından Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu. Dün 4 maç sonra galip gelindi.
SOSA: G.SARAY'I YENECEĞİZ
Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Sosa, güzel bir maç olduğunu ve bu galibiyetle milli araya moralli gittiklerini söyledi. Arjantinli 10 numara, "Artık her maç zor. G.Saray derbisi de zor ama kazanmak istiyorum. Bunu başarabiliriz" dedi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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