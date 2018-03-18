Taraftar yalnız bırakmayacak
Karadeniz ekibinin Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta tribünler tamamen dolmasa da yaklaşık 25 bin bordo-mavili taraftarın yerini alması bekleniyor.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:31
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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