Taraftar yalnız bırakmayacak – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Taraftar yalnız bırakmayacak

    Taraftar yalnız bırakmayacak

    ekibinin Evkur ile oynayacağı maçta tribünler tamamen dolmasa da yaklaşık 25 bin bordo-mavili taraftarın yerini alması bekleniyor.

    ekibinin Evkur ile oynayacağı maçta tribünler tamamen dolmasa da yaklaşık 25 bin bordo-mavili taraftarın yerini alması bekleniyor. Kongre sürecinde takımı yalnız bırakmak istemeyen taraftarların, oyuncuların motivasyonunu artırmaya yönelik tribünde çeşitli organizasyonlar yapması planlanıyor.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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