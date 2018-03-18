Evde sıkıntılı – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Evde sıkıntılı

    Evde sıkıntılı

    Fırtına, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi.

    Fırtına, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi. 'de son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadeleside sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordomavili takım, ardından Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
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