Aday olacak mı? Belli oldu... – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Aday olacak mı? Belli oldu...

    Aday olacak mı? Belli oldu...

    Kulübü Başkanı 'nın olağanüstü genel kurulda başkan adayı olup olmayacağı belli oldu.

    Bordo mavili kulübün 29-30 Mart'ta çoğunluk sağlanamazsa 7-8 Nisan'da yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan 'nın aday olmayacağı merak konusuydu.

    eski başkanlarından Özkan Sümer kendisinin başkan Muharrem Usta ile görüştüğünü belirterek "Sayın Muharrem Usta asla aday olmayacağını bir kez daha söyledi. Şahsımla yaptığı görüşmede kongreye dahi katılmayabileceğini açık olarak ifade etti" dedi. sözleriyle Muharrem Usta'nın adaylık sorularına da noktayı koymuş oldu. (Milliyet)

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:51
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