Aday olacak mı? Belli oldu...
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın olağanüstü genel kurulda başkan adayı olup olmayacağı belli oldu.
Bordo mavili kulübün 29-30 Mart'ta çoğunluk sağlanamazsa 7-8 Nisan'da yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Muharrem Usta'nın aday olmayacağı merak konusuydu.
Trabzonspor eski başkanlarından Özkan Sümer kendisinin başkan Muharrem Usta ile görüştüğünü belirterek "Sayın Muharrem Usta asla aday olmayacağını bir kez daha söyledi. Şahsımla yaptığı görüşmede kongreye dahi katılmayabileceğini açık olarak ifade etti" dedi. sözleriyle Muharrem Usta'nın adaylık sorularına da noktayı koymuş oldu. (Milliyet)
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:51
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Lewa Madrid'e
Toplam 1
Yorum
Lewandowski Evet Gitmek İstiyorum.
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Derbide 3 penaltı pozisyonu!
Toplam 11
Yorum
RZ 9 DAKİKADAKİ PENALTIYI VER . OYUNUN ŞEKLİ DEĞİŞİR. HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ KASITLI VERMİYOR. AKHİSAR MAÇINDA DA AYNISINI YAPTILAR.
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''Cenk sayesinde kazandık!''
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu "Rakip 10 kisi" dense bile,, o hava sartlarinda 2 defa topla bulusup 2sinide gol yapabilme büyük meziyet ! Hele 2ci goldeki aldigi risk !!!
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