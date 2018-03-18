Tek hedef 3 puan

Süper Lig'de 25 haftalık bölümde 39 puan toplayan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, 26'ncı hafta mücadelesinde bugün sahasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arayacak. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Bordo-mavili camiada bu önemli maç öncesi olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Hedefi son 9 maçı kazanmak olarak koyan teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen haftaki TM Akhisar galibiyeti sonrası bugün de EY Malatya'yı devirmek istiyor.

AVRUPA'DA OLMALIYIZ

Trabzonspor 'un mutlaka Avrupa kupalarına gitmesi gerektiğini vurgulayan 54 yaşındaki hoca, "Ne olursa olsun Trabzonspor Avrupa'ya gitmeli. Bu takım kadro olarak Avrupa'yı kaldıracak güçtedir. Trabzonspor hangi yer olursa olsun Avrupa kupalarına gitmek zorundadır. Bunun için Malatya'yı yenmekten başka çaremiz yok" ifadesini kullandı. Çalımbay, göreve geldiği ilk hafta mağlup olduğu Evkur Yeni Malatayspor'u bu kez devirerek hem iç sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.

BİR NEVİ TEYİT MAÇI / Mini Yorum / Olcay Çakır

Krizden olumsuz etkilenmediğini Akhisar karşısında gösteren oyuncu grubu, bu kez de Malatyaspor karşısında bunu izleyenlerine, sevenlerine göstermek zorunda. Öyle ki; o galibiyet daha da anlamlı olsun, "Evet gerçekten öyleymiş" dedirtebilsinler. Bir nevi teyit maçı olacak Malatyaspor maçı. Öte tarafta lige kötü başlayan, sonra Erol Bulut ile farklı bir profile bürünen, nispeten rahat Malatyaspor, kolay gol yemeyen, iyi kapanan, doğru hücum yapan bir takım artık. Hal böyle olunca ortada bir maç beklentisi de yabana atılmamalı. İç sahada olması ve geçen hafta başlayan kıpırdanma Trabzonspor'un avantajı.

DEFANSA ÖZEL UYARI

Rıza Çalımbay'dan Evkur Yeni Malatyaspor hücumcuları için savunma oyuncularına uyarı geldi. Deneyimli teknik adam, hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda savunma oyuncuları ile yakından ilgilenirken, özellikle Adem Büyük ve Boutaib gibi etkili hücumculara, savunmada görev yapan isimlerin yakın olmasını istedi. Talebelerinden rakiplerine nefes aldırmamalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ceza sahası içinde rakibinize yakın oynayın ve onlara göz açtırmayın. Yüzlerinin kaleye dönmesine fırsat vermeyin" uyarısında bulundu.