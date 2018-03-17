Tam bir futbol şehrindeyim – Fotomaç – 17 Mart 2018
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HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tam bir şehrindeyim

    Tam bir futbol şehrindeyim
    , Çek basınına 'un bir şehri olduğunu söyledi. İşte o sözler: "Burada takıma ve oyunculara büyük değer veriliyor. Taraftarlar sadece iç sahada değil, deplasmanda da bizi yalnız bırakmıyor. Slovak oyuncular sayesinde kısa sürede uyum sağladım. İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık ama toparlanacağız."
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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