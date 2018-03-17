Ramil kararı sezon sonu – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Ramil kararı sezon sonu

    Ramil kararı sezon sonu
    Karabağ'a kiralanan Ramil Sheydaev'i Azeri kulübü bonservisiyle almak için istekli... Antrenörü Gurbanov, "Sezon sonunda bu konuyu konuşacağız. 'un tavrı belirleyici olacak" dedi. Ramil, Karabağ'da 15 maçta 3 gol attı. 22 yaşındaki forveti takip eden bordo-mavili yönetim, istenen seviyeye ulaşamazsa satışına sıcak bakıyor.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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