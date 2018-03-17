Efsanelerden yeni turnuva – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Efsanelerden yeni turnuva

    Efsanelerden yeni turnuva

    'un ?efsane oyuncuları, Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği "Efsanelerle Yeniden Salon Turnuvası" kapsamında taraftarlarla buluşacak

    19-20 Mart tarihlerinde oynanacak turnuvada , , Orhan Çıkrıkçı, Necati Çağlayan, Soner Boz, Şehmuz Suna gibi unutulmaz isimler de forma giyecek. Maçlar 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılacak. Cyzio ve Yattara, turnuva öncesi Trabzon Forum Alışveriş Merkezi'nde yarın taraftarlarla sohbet edecekler.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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