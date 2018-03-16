İnce hesaplar – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Avrupa kupalarına katılmanın planlarını yapan ’da kalan 9 maça final gözü ile bakılıyor. 39 puanla 6. sırada olan ’nın önünde Kayserispor (41) var

    50. yılına şampiyonluk iddiası ile başlayan ancak 'evdeki hesabı çarşıya uymayan' 'da artık tek hedef Süper Ligi Avrupa kupalarına katılma noktasında bitirmek. Ligin ikinci yarısında aldığı seri beraberlikler, Başakşehir ve Beşiktaş yenilgileri ile zirve yarışından kopan Karadeniz ekibi, Avrupa yarışında rakiplerinin kazandığı haftada 3 puan alarak takibini sürdürdü. Bordo-mavililer, Göztepe ve Kayserispor'un kazandığı; Sivasspor'un 2 puan kaybettiği 25. haftanın ardından 39 puanla 6. sırada yer alırken, 5. sıradaki Kayserispor'un (41) 2 puan gerisinde yer aldı. , Göztepe ile aynı puanı paylaşırken, Sivasspor'un da 1 puan önünde Avrupa için amansız takibini sürdürdü. Bu arada, ligde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'nin ise 47 puanı var.

    KAPTANLAR DA DEVREDE
    Kalan 9 maçı final gibi gören Karadeniz ekibinde futbolcular ve teknik heyet, kenetlenmiş durumda. bu yönde yoğun çaba harcarken, takım kaptanları da motive noktasında zaman zaman arkadaşları ile konuşuyor ve onları hazırlıyor. Özellikle Onur'un, toplantılarda, "Bu takımın yeri burası değil. Çeşitli nedenlerle hedeflerimizden koptuk ama en azından Avrupa hedefine ulaşacağız. Bunun için tüm takım el ele vermeliyiz" dediği belirtildi.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:13
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