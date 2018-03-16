İnce hesaplar
Avrupa kupalarına katılmanın planlarını yapan Trabzonspor’da kalan 9 maça final gözü ile bakılıyor. 39 puanla 6. sırada olan Fırtına’nın önünde Kayserispor (41) var
50. yılına şampiyonluk iddiası ile başlayan ancak 'evdeki hesabı çarşıya uymayan' Trabzonspor'da artık tek hedef Süper Ligi Avrupa kupalarına katılma noktasında bitirmek. Ligin ikinci yarısında aldığı seri beraberlikler, Başakşehir ve Beşiktaş yenilgileri ile zirve yarışından kopan Karadeniz ekibi, Avrupa yarışında rakiplerinin kazandığı haftada 3 puan alarak takibini sürdürdü. Bordo-mavililer, Göztepe ve Kayserispor'un kazandığı; Sivasspor'un 2 puan kaybettiği 25. haftanın ardından 39 puanla 6. sırada yer alırken, 5. sıradaki Kayserispor'un (41) 2 puan gerisinde yer aldı. Fırtına, Göztepe ile aynı puanı paylaşırken, Sivasspor'un da 1 puan önünde Avrupa için amansız takibini sürdürdü. Bu arada, ligde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'nin ise 47 puanı var.
KAPTANLAR DA DEVREDE
Kalan 9 maçı final gibi gören Karadeniz ekibinde futbolcular ve teknik heyet, kenetlenmiş durumda. Rıza Çalımbay bu yönde yoğun çaba harcarken, takım kaptanları da motive noktasında zaman zaman arkadaşları ile konuşuyor ve onları hazırlıyor. Özellikle Onur'un, toplantılarda, "Bu takımın yeri burası değil. Çeşitli nedenlerle hedeflerimizden koptuk ama en azından Avrupa hedefine ulaşacağız. Bunun için tüm takım el ele vermeliyiz" dediği belirtildi.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:13
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
İnce hesaplar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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