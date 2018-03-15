Trabzonspor'da sakatlar yetişmiyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    'da sakatlar yetişmiyor

    Trabzonspor'da sakatlar yetişmiyor

    'da sakatlar maçına yetişemeyecek.

    Sakatlıkları bulunan Durica, Bero, Esteban, Castillo ve 'ın Malatya karşılaşmasına yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Abdülkadir Ömür ve Kamil 'nin ise tedavilerinin devam edildiği iki oyuncunun da yüksek ihtimalle forma giyeceği dile getirildi.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:21
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