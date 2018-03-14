Sıra artık Malatya'da – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Sıra artık 'da

    Sıra artık Malatya'da

    Akhisar’ı yenerek 6-1’in rövanşını alan ve Avrupa kupaları iddiasını sürdüren ’de gözler ’ya çevrildi

    Teleset Mobilya Akhisar'ı deplaslamda 3-1 yenen ekibinde gözler haftaya evinde oynayacağı maçına çevrildi. 'ın bordo-mavililerin başında çıktığı ilk maçta karşılaştığı ve 1-0 mağlup olduğu sarı-kırmızılarla oynanacak bu zorlu mücadele 18 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karadeniz ekibi, zirve hedeflerinden koptuğu ancak Avrupa kupaları için mücadele verdiği 'de maçını kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

    RÖVANŞI ALALIM
    Teknik direktör Çalımbay'ın maç sonrası futbolcularına, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Hepiniz inanılmaz oynadınız. Önümüzde Malatya karşılaşmamız var. Geldiğimde ilk maçımdı ve kaybetmiştik. Şimdi onlardan da rövanşı almamız gerek" dedi.

    Akhisar deplasmanında kazanan 'da futbolcular yeni bir sayfa açtıklarını ve yükseliş trendine girdiklerini dile getirdi.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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