Sıra artık Malatya'da
Akhisar’ı yenerek 6-1’in rövanşını alan ve Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Trabzonspor’de gözler Malatya’ya çevrildi
Teleset Mobilya Akhisar'ı deplaslamda 3-1 yenen Karadeniz ekibinde gözler haftaya evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bordo-mavililerin başında çıktığı ilk maçta karşılaştığı ve 1-0 mağlup olduğu sarı-kırmızılarla oynanacak bu zorlu mücadele 18 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karadeniz ekibi, zirve hedeflerinden koptuğu ancak Avrupa kupaları için mücadele verdiği Süper Lig'de Malatya maçını kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
RÖVANŞI ALALIM
Teknik direktör Çalımbay'ın maç sonrası futbolcularına, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Hepiniz inanılmaz oynadınız. Önümüzde Malatya karşılaşmamız var. Geldiğimde ilk maçımdı ve kaybetmiştik. Şimdi onlardan da rövanşı almamız gerek" dedi.
Akhisar deplasmanında kazanan Trabzonspor'da futbolcular yeni bir sayfa açtıklarını ve yükseliş trendine girdiklerini dile getirdi.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:02
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
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