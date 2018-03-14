Sıra artık Malatya'da

Teleset Mobilya Akhisar'ı deplaslamda 3-1 yenen Karadeniz ekibinde gözler haftaya evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bordo-mavililerin başında çıktığı ilk maçta karşılaştığı ve 1-0 mağlup olduğu sarı-kırmızılarla oynanacak bu zorlu mücadele 18 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karadeniz ekibi, zirve hedeflerinden koptuğu ancak Avrupa kupaları için mücadele verdiği Süper Lig'de Malatya maçını kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

RÖVANŞI ALALIM

Teknik direktör Çalımbay'ın maç sonrası futbolcularına, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Hepiniz inanılmaz oynadınız. Önümüzde Malatya karşılaşmamız var. Geldiğimde ilk maçımdı ve kaybetmiştik. Şimdi onlardan da rövanşı almamız gerek" dedi.



Akhisar deplasmanında kazanan Trabzonspor'da futbolcular yeni bir sayfa açtıklarını ve yükseliş trendine girdiklerini dile getirdi.