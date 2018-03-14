Madem öyle ilk adımı atsın – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Madem öyle ilk adımı atsın

    Madem öyle ilk adımı atsın
    Trabzonspor Başkanı Ali Sürmen, Başkan 'nın, "Herkes yaptığı borcu kapatsın" açıklamalarını değerlendirdi. Sürmen, Başkan Muharrem Usta'nın yaptığı açıklamalardan sonra ilk adımı kendisinin atması gerektiğini belirterek, "İnsan kendi hatasını gelir koyar kasaya, derki; 'Ben koydum. Hadi sizi de davet ediyorum. Siz koyarsanız ben de koyarım' olmaz. Bu ifadeleri kullanan kimse ilk adımı atması gerekir. Sayın döneminde ne kadardı? Şimdi ne kadar getireceksin, aradaki farkı koyacaksın. O cümlenin arkasından bu gelirse olur. Yoksa 'Siz parayı koyun bende koyarım' olmaz. Bu cümlenin iyi tarafı, 'Ben hata yaptım aşırı borçlandırdım' diyor" dedi. (Sabah)
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Madem öyle ilk adımı atsın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN