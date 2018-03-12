Onur: Başarabiliriz – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Onur: Başarabiliriz

    Onur: Başarabiliriz
    Bordo-mavili takımın kaptanı , Teleset Mobilya Akhisar deplasmanında kazanacaklarını söyledi. 30 yaşındaki eldiven, maçın zorluk derecesinin farkında olduklarını belirterek, "Son haftalarda zaman zaman iyi oynasak da istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak bu kez güzel futbolu üç puanla süslemek istiyoruz. Hedefimiz ligi üst sıralarda tamamlamak. Ama hepsinden önemli olan taraftarlarımıza direncimizin yüksek olduğunu ve hâlâ bir şeyler başarabileceğimizi göstermek" diye konuştu.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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