Tek çare kongre
BORDO-mavili kulüpte kongre süreci dün resmen başladı. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk aranan ilk toplantının 29-30 Mart 2018'de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 7-8 Nisan 2018'de, 'Hayri Gür Spor Salonu Trabzon' adresinde 10.00'da yapılmasına karar vermiştir" denildi. Peki '50. Yılda Şampiyonluk' hedefiyle yola çıkan Başkan Muharrem Usta ve yönetimi neden kongre kararı aldı? Göreve geldikleri ilk andan itibaren özellikle teknik adam tercihleri nedeniyle tepkilerle karşılaşan yönetimden Suat Şen, Orhan İlarslan, Zeki Öztürk, Asım Örem, Fatih Vardaloğlu, Nevzat Aydın, Mehmet Yiğit Alp, Yiğit Oğuz Duman, Emre Aksoy, Önder Bülbüloğlu ve Özer Bayraktar istifa etti.
CASTİLLO'NUN MENAJERİ
Böylelikle yönetici sayısı da 10'a düştü. Teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırıp Rıza Çalımbay'ı getiren yönetim, istifalara rağmen saha sonuçlarıyla toparlanma umutlarını da ligin ikinci yarısındaki art arda gelen kayıplarla kaybetti. Şampiyonluk parolası ile başlanan sezonda 24. haftada liderin 14 puan gerisine düşen Trabzonspor'da istifa tezahüratları üst seviyeden yapılmaya başlandı. Ekonomik olarak da özellikle yabancı oyuncuların alacaklarında yaşanan gecikmeler, personel maaşlarının zamanında ödenememesi gibi sıkıntılar ile boğuşan yönetim, Castillo'nun menajerinin yaptığı haciz girişimi ile iyice sarsıldı. Ardından da FIFA'nın Bero'nun kulübü Trencin'e ödenmesi gereken 250 bin euro nedeniyle, kulübe bir dönem transfer yasağı koyması, son nokta oldu.
KAYITSIZ KALAMAYIZ
Bu gelişmelerin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, 'Acil' koduyla toplanan yöneticiler, bir şok daha yaşadı. Yönetim kurulu toplantısı yapıldığı sırada tesisler dışında toplanan çok sayıda taraftar, "İstifa" tezahüratları yapınca, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve diğer isimler bu tepkilere sessiz kalınamayacağını dile getirdi. Usta da kongre kararı alınmasını onayladı.
822 GÜN KALDI
BAŞKAN Muharrem Usta, bordo- mavili kulübün 16. başkanı olarak tarihe geçti. 822 gündür görevde olan Usta, Trabzonspor'da görev yapmış birçok başkan gibi görev süresini tamamlayamadan ayrılan isimler arasında yer alacak. Bir önceki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kongre kararı almasının ardından göreve gelen Muharrem Usta, geçmiş yönetimlerin yaşadığı benzer sıkıntılara önlem alamayarak başarısız sonuçların yaşanmasına yol açtı ve kongreye gitmek durumunda kaldı. Böylece bir dönem daha sona erdi.
2.5 YILDIR GÖREVDE
Muharrem Usta, görevde bulunduğu 2.5 yıllık süreçte sportif olarak hedeflediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. İstikrar adına teknik direktör Ersun Yanal'a başarısız saha sonuçlara rağmen sabır gösteren başkan, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirerek kan değişikliğine gitti. Çalımbay ile yeniden çıkış yakalayan bordo-mavililer 2018 yılında ise sezon başındaki benzer sıkıntıları yaşayarak çöküş dönemine girdi. Usta, göreve başladığı ilk dönemde 7 Aralık 2015'te ligde Eskişehirspor ile karşılaşmıştı. Sahadan 3-1'lik skor ile ayrılan bordo-mavililer söz konusu dönemle birlikte ligde çıktığı 79 maçta 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 20 beraberlik elde etti. Usta, hedeflerine bir türlü ulaşamadı.
HEDEFLER TUTMADI
Bordo-mavililer, Muharrem Usta döneminde 79 lig maçı oynadı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 30 galibiyet elde ederken, 20 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı, 29 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu dönemde kazandığından çok puan kaybı yaşayan bordo-mavililer 110 puan topladı, 127 puanı ise hanesine yazdıramadı.
İLK 4'E GİREMEDİ
Muharrem Usta yönetimi, 14'üncü hafta itibariyle göreve başladıkları 2015-16 sezonunu 40 puanla 12'nci, 2016-17 sezonunu 51 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Usta yönetimindeki Trabzonspor, 2017-18 sezonunda ise geride kalan 24 haftada 36 puanla 7'nci sırada yer aldı. Bordo-mavililer Usta döneminde Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteremedi, devam eden sezon ve tamamlanan son iki sezonda ligde ilk 4'e giremedi. Trabzonspor ayrıca söz konusu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da en fazla son 16 Turu'nu görebildi.
?EKONOMİK SIKINTI
Usta döneminde ekonomik anlamda da zor günler geçiren bordo-mavililerde son olarak Bero transferinden kaynaklanan 250 bin euro'luk taksidin zamanında yatırılmadığı gerekçesiyle FIFA tarafından geçici transfer yasağı koyulmasının şoku yaşanmıştı. Ayrıca Trabzonspor'da futbolcularla birlikte çalışan personelin de maaş ödemelerinin zamanında yapılamadığı ve bunun huzursuzluk oluşturduğu dile getiriliyor.
Yunus Emre SEL
İKİ GÖRÜŞ
Doğru isim doğru yönetim (Olcay Çakır)
Kongre kararı sonrası herkesin yeni başkan adayının isminden ziyade, "yeni başkan nasıl olmalı, yeni yönetim nasıl olmalı" kaygıları taşıyor olmasını önemli buluyorum... Paralı da olsun, futboldan da anlasın, çevresi geniş olsun gibi ultra kurgular duymak mümkün. Elbette o makama mükemmellik atfedilmesi doğaldır. Lakin gerçekçi olmak da şarttır. Trabzonspor'u aralık ayına götürecek, aralıktan sonra da "kendisini" 3 yıl sonrasına taşıyacak kadar güven telkin edecek birine ihtiyaç var. Camia bu ismi bulabilir. Ve bu isimle her şey iyiye gidebilir.
Tek liste ile seçim gerek (Yunus Emre Sel)
Nisan ayının ilk haftasında yapılacak genel kurul için sağduyulu ve temkinli adımlar atılması gerekiyor. Zira gelecek yönetim her kim olursa olsun çok ciddi bir maddi yükümlülüğün altına girecek ve ayrıca bir sportif başarısızlığı da devralacak. Böyle bir durumda camianın yapması gereken, seçime tek liste ile girilmesi konusunda ön ayak olmaktır. Tabii ki bu, söylenildiği kadar basit değil ancak eğer söz konusu olan Trabzonspor'un çıkarları ise herkes bu bilinçte hareket etmeli ve kulübün geleceğini kurtarma adına sorumluluk almaldır.
CASTİLLO'NUN MENAJERİ
Böylelikle yönetici sayısı da 10'a düştü. Teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırıp Rıza Çalımbay'ı getiren yönetim, istifalara rağmen saha sonuçlarıyla toparlanma umutlarını da ligin ikinci yarısındaki art arda gelen kayıplarla kaybetti. Şampiyonluk parolası ile başlanan sezonda 24. haftada liderin 14 puan gerisine düşen Trabzonspor'da istifa tezahüratları üst seviyeden yapılmaya başlandı. Ekonomik olarak da özellikle yabancı oyuncuların alacaklarında yaşanan gecikmeler, personel maaşlarının zamanında ödenememesi gibi sıkıntılar ile boğuşan yönetim, Castillo'nun menajerinin yaptığı haciz girişimi ile iyice sarsıldı. Ardından da FIFA'nın Bero'nun kulübü Trencin'e ödenmesi gereken 250 bin euro nedeniyle, kulübe bir dönem transfer yasağı koyması, son nokta oldu.
KAYITSIZ KALAMAYIZ
Bu gelişmelerin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, 'Acil' koduyla toplanan yöneticiler, bir şok daha yaşadı. Yönetim kurulu toplantısı yapıldığı sırada tesisler dışında toplanan çok sayıda taraftar, "İstifa" tezahüratları yapınca, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve diğer isimler bu tepkilere sessiz kalınamayacağını dile getirdi. Usta da kongre kararı alınmasını onayladı.
822 GÜN KALDI
BAŞKAN Muharrem Usta, bordo- mavili kulübün 16. başkanı olarak tarihe geçti. 822 gündür görevde olan Usta, Trabzonspor'da görev yapmış birçok başkan gibi görev süresini tamamlayamadan ayrılan isimler arasında yer alacak. Bir önceki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kongre kararı almasının ardından göreve gelen Muharrem Usta, geçmiş yönetimlerin yaşadığı benzer sıkıntılara önlem alamayarak başarısız sonuçların yaşanmasına yol açtı ve kongreye gitmek durumunda kaldı. Böylece bir dönem daha sona erdi.
2.5 YILDIR GÖREVDE
Muharrem Usta, görevde bulunduğu 2.5 yıllık süreçte sportif olarak hedeflediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. İstikrar adına teknik direktör Ersun Yanal'a başarısız saha sonuçlara rağmen sabır gösteren başkan, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirerek kan değişikliğine gitti. Çalımbay ile yeniden çıkış yakalayan bordo-mavililer 2018 yılında ise sezon başındaki benzer sıkıntıları yaşayarak çöküş dönemine girdi. Usta, göreve başladığı ilk dönemde 7 Aralık 2015'te ligde Eskişehirspor ile karşılaşmıştı. Sahadan 3-1'lik skor ile ayrılan bordo-mavililer söz konusu dönemle birlikte ligde çıktığı 79 maçta 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 20 beraberlik elde etti. Usta, hedeflerine bir türlü ulaşamadı.
HEDEFLER TUTMADI
Bordo-mavililer, Muharrem Usta döneminde 79 lig maçı oynadı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 30 galibiyet elde ederken, 20 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı, 29 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu dönemde kazandığından çok puan kaybı yaşayan bordo-mavililer 110 puan topladı, 127 puanı ise hanesine yazdıramadı.
İLK 4'E GİREMEDİ
Muharrem Usta yönetimi, 14'üncü hafta itibariyle göreve başladıkları 2015-16 sezonunu 40 puanla 12'nci, 2016-17 sezonunu 51 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Usta yönetimindeki Trabzonspor, 2017-18 sezonunda ise geride kalan 24 haftada 36 puanla 7'nci sırada yer aldı. Bordo-mavililer Usta döneminde Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteremedi, devam eden sezon ve tamamlanan son iki sezonda ligde ilk 4'e giremedi. Trabzonspor ayrıca söz konusu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da en fazla son 16 Turu'nu görebildi.
?EKONOMİK SIKINTI
Usta döneminde ekonomik anlamda da zor günler geçiren bordo-mavililerde son olarak Bero transferinden kaynaklanan 250 bin euro'luk taksidin zamanında yatırılmadığı gerekçesiyle FIFA tarafından geçici transfer yasağı koyulmasının şoku yaşanmıştı. Ayrıca Trabzonspor'da futbolcularla birlikte çalışan personelin de maaş ödemelerinin zamanında yapılamadığı ve bunun huzursuzluk oluşturduğu dile getiriliyor.
Yunus Emre SEL
İKİ GÖRÜŞ
Doğru isim doğru yönetim (Olcay Çakır)
Kongre kararı sonrası herkesin yeni başkan adayının isminden ziyade, "yeni başkan nasıl olmalı, yeni yönetim nasıl olmalı" kaygıları taşıyor olmasını önemli buluyorum... Paralı da olsun, futboldan da anlasın, çevresi geniş olsun gibi ultra kurgular duymak mümkün. Elbette o makama mükemmellik atfedilmesi doğaldır. Lakin gerçekçi olmak da şarttır. Trabzonspor'u aralık ayına götürecek, aralıktan sonra da "kendisini" 3 yıl sonrasına taşıyacak kadar güven telkin edecek birine ihtiyaç var. Camia bu ismi bulabilir. Ve bu isimle her şey iyiye gidebilir.
Tek liste ile seçim gerek (Yunus Emre Sel)
Nisan ayının ilk haftasında yapılacak genel kurul için sağduyulu ve temkinli adımlar atılması gerekiyor. Zira gelecek yönetim her kim olursa olsun çok ciddi bir maddi yükümlülüğün altına girecek ve ayrıca bir sportif başarısızlığı da devralacak. Böyle bir durumda camianın yapması gereken, seçime tek liste ile girilmesi konusunda ön ayak olmaktır. Tabii ki bu, söylenildiği kadar basit değil ancak eğer söz konusu olan Trabzonspor'un çıkarları ise herkes bu bilinçte hareket etmeli ve kulübün geleceğini kurtarma adına sorumluluk almaldır.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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