‘Konsorsiyuma ihtiyacımız var’ – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Konsorsiyuma ihtiyacımız var’

    ‘Konsorsiyuma ihtiyacımız var’
    DİVAN Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetimin kongre kararı almasının kötü değil iyi yönlerine bakmaları gerektiğini belirtti. , camia olarak çok yorulduklarını vurgulayarak, "Bizim ihtiyacımız, birlik ve beraberlik içerisinde kulübü bu sıkıntılardan kurtaracak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Konsorsiyuma ihtiyacımız var’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN