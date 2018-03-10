‘Konsorsiyuma ihtiyacımız var’
DİVAN Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetimin kongre kararı almasının kötü değil iyi yönlerine bakmaları gerektiğini belirtti. Sürmen, camia olarak çok yorulduklarını vurgulayarak, "Bizim ihtiyacımız, birlik ve beraberlik içerisinde kulübü bu sıkıntılardan kurtaracak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
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