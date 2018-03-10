22 futbolcu transfer etti
Seçime gitme kararı alan başkan Muharrem Usta, görevde bulunduğu süre boyunca 17'si yabancı toplam 22 oyuncu transferine imza attı. Söz konusu futbolcuların bonservislerine 34 milyon 168 bin euro (yabancı oyuncuların bonservis bedellerine 34 milyon 168 bin euro (163 milyon 269 bin TL) ödedi. Transfer ettiği isimlere ise yıllık 26 milyon euro (122 milyon 465 Bin TL) ödemeyi taahhüt etti. En son Novak devre arasında kadroya dahil edilmişti.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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