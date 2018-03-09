Şok! Transfer yasak
FIFA, Matus Bero için 250 bin euro’nun Trencin’e ödenmediği gerekçesiyle Trabzon’a bir dönem transfer yasağı koydu. Yönetim ise paranın ödendiğini ama Trencin’in bunu bildirmediğini açıkladı
Damlanın damlası (Mini yorum: Olcay Çakır)
FIFA'dan gelen şok habere kulübün resmi açıklaması; ortada bir rezalet değil de bir yanlış anlamanın olduğunu bize anlatıyor. 'Ödeme yaptık ama ilgili kulüp bunu gerekli yerlere ulaştırmamış' deniyor. Umuyor ve diliyoruz ki; denildiği gibidir. Mali yapıdaki bozukluğun içinden çıkılamaz hal alması, kongre, istifa süreçlerinin sesli konuşulduğu şu dönemde bu haberin patlaması bardağı taşıran son damlanın damlasının damlası olabilirdi. Şimdilik 'eğer kulüp açıklaması doğru ise'aşamasına gelindi. Beklemekten başka çare yok. İşin şakası da yok.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:51
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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