Şok! Transfer yasak – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şok! Transfer yasak

    Şok! Transfer yasak

    FIFA, için 250 bin euro’nun Trencin’e ödenmediği gerekçesiyle Trabzon’a bir dönem transfer yasağı koydu. Yönetim ise paranın ödendiğini ama Trencin’in bunu bildirmediğini açıkladı

    'a büyük şok... Bordo- mavililerin 2016'da Slovakya'nın Trencin takımından 2 milyon 500 bin euro'ya kadrosuna kattığı için son taksidin ödenmedi öne sürüldü. FIFA nezdinde girişim yapan Trencin hak edişleri olan 250 bin euro'luk son taksidi talep etti. FIFA yetkilileri de önceki gün bordo-mavili kulübe resmi bir yazı göndererek, 22 yaşındaki Slovak 10 numaranın transferinden kaynaklanan 250 bin euro'luk alacağın ödenmediği gerekçesiyle, kulübe geçici transfer yasağı koyulduğunu belirtti. Ancak bordomavili yönetim ise resmi siteden borcun ödendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir. İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.''

    Damlanın damlası (Mini yorum: Olcay Çakır)
    FIFA'dan gelen şok habere kulübün resmi açıklaması; ortada bir rezalet değil de bir yanlış anlamanın olduğunu bize anlatıyor. 'Ödeme yaptık ama ilgili kulüp bunu gerekli yerlere ulaştırmamış' deniyor. Umuyor ve diliyoruz ki; denildiği gibidir. Mali yapıdaki bozukluğun içinden çıkılamaz hal alması, kongre, istifa süreçlerinin sesli konuşulduğu şu dönemde bu haberin patlaması bardağı taşıran son damlanın damlasının damlası olabilirdi. Şimdilik 'eğer kulüp açıklaması doğru ise'aşamasına gelindi. Beklemekten başka çare yok. İşin şakası da yok.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şok! Transfer yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN