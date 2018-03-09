'Cengiz'i kaptırdık, Abdülkadir'i alalım'

Trabzonspor altyapısından çıkarak A Takım'da ilk 11'e girmeyi başaran Abdülkadir Ömür için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Henüz 18 yaşında olan genç yetenek için Tottenham'ın transfer planı yaptığı "Cengiz Ünder'i Roma'ya kaptırdık, onun yerine Abdülkadir Ömür'ü alalım" başlığıyla servis etti.

Haberde Londra ekibinin Abdülkadir'i sezon sonunda renklerine katmak istediği de belirtilirken uzun süreli bir kontrat imzalatmayı hedeflediği ifade edildi.



