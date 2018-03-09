'Cengiz'i kaptırdık, Abdülkadir'i alalım'
İngiliz basını, Tottnham'ın transfer etmek istediği ancak Roma'ya kaptırdığı Cengiz Ünder'in yerine Abdülkadir Ömür'ü almak için harekete geçtiğini yazdı!
Trabzonspor altyapısından çıkarak A Takım'da ilk 11'e girmeyi başaran Abdülkadir Ömür için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Henüz 18 yaşında olan genç yetenek için Tottenham'ın transfer planı yaptığı "Cengiz Ünder'i Roma'ya kaptırdık, onun yerine Abdülkadir Ömür'ü alalım" başlığıyla servis etti.
Haberde Londra ekibinin Abdülkadir'i sezon sonunda renklerine katmak istediği de belirtilirken uzun süreli bir kontrat imzalatmayı hedeflediği ifade edildi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
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Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
'Cengiz'i kaptırdık, Abdülkadir'i alalım' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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