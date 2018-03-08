Stoperde kriz var – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Stoperde kriz var

    Stoperde kriz var

    Mustafa ve Durica’nın sakatlığı, Hubocan’ın kart cezalısı olması nedeniyle Akhisar maçı öncesi elde sadece Uğur ve genç Hüseyin kaldı. Teknik heyet çözüm arayışında

    Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak 'da stoper sıkıntısı yaşanıyor. Sakatlığı bulunan Mustafa, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Hubocan'ın yanı sıra aynı maçta aldığı darbe sonucu kaburgasında çatlak tespit edilen Durica'nın da Akhisarspor maçında forma giyemeyecek olması teknik heyetin keyfini kaçırdı.

    ALTERNATİF KALMADI
    Mustafa ve Durica'nın sakatlığı nedeniyle Akhisar maçı öncesi Uğur ile Hüseyin Türkmen dışında stoper kalmadı. Rıza Çalımbay'ın da bu nedenle büyük sıkıntı yaşadığı, genç oyuncu Hüseyin'in yanı sıra orta saha futbolcusu Okay'ı da stoperde alternatif olarak değerlendirebileceği belirtildi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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