Stoperde kriz var
Mustafa ve Durica’nın sakatlığı, Hubocan’ın kart cezalısı olması nedeniyle Akhisar maçı öncesi elde sadece Uğur ve genç Hüseyin kaldı. Teknik heyet çözüm arayışında
ALTERNATİF KALMADI
Mustafa ve Durica'nın sakatlığı nedeniyle Akhisar maçı öncesi Uğur ile Hüseyin Türkmen dışında stoper kalmadı. Rıza Çalımbay'ın da bu nedenle büyük sıkıntı yaşadığı, genç oyuncu Hüseyin'in yanı sıra orta saha futbolcusu Okay'ı da stoperde alternatif olarak değerlendirebileceği belirtildi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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