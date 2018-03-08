Büyü bozuldu – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Büyü bozuldu

    Büyü bozuldu
    Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden ve sonraki 3 iç saha mücadelesini de kazanarak evinde üst üste 4 maçlık galibiyet serisi elde eden 'da iç saha büyüsü bozuldu. Evindeki Galatasaray, Osmanlıspor, Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kalıp Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'a da mağlup olan bordo-mavililer, kendi sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Trabzonspor, ligde oynadığı son 8 maçta yalnızca deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yıkabildi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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