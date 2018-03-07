Durica depremi
Hubocan’un cezalı duruma düşmesi sonrası kaburgasında çatlak tespit edilen Durica da en az 3 hafta forma giyemeyecek. Akhisar maçı öncesi elde kalan tek stoper Uğur
ÖTE yandan Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Tomas Hubocan'un cezalı duruma düşmesi, Mustafa Akbaş'ın da sakatlığının devam etmesi nedeniyle Trabzonspor, defans bölgesinde alternatifsiz kaldı. Stoper olarak elinde sadece Uğur ve Hüseyin Türkmen kalan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Novak'ı buraya çekip sağ bek Kamil Ahmet'i de sol bekte oynatması bekleniyor. Bu konuda hafta içi çalışma yapılacak.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:09
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
Durica depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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