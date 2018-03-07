Durica depremi – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Durica depremi

    Durica depremi

    Hubocan’un cezalı duruma düşmesi sonrası kaburgasında çatlak tespit edilen Durica da en az 3 hafta forma giyemeyecek. Akhisar maçı öncesi elde kalan tek stoper Uğur

    'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'a 36 yaşındaki stoper Durica'dan da kötü haber geldi. Beşiktaş maçında kaburgasında çatlak meydana gelen ve yapılan incelemeler sonunda 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Slovak oyuncu; Teleset Mobilya Akhisaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

    ÖTE yandan Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Tomas Hubocan'un cezalı duruma düşmesi, 'ın da sakatlığının devam etmesi nedeniyle Trabzonspor, defans bölgesinde alternatifsiz kaldı. Stoper olarak elinde sadece Uğur ve Hüseyin Türkmen kalan teknik direktör 'ın Novak'ı buraya çekip sağ bek Kamil Ahmet'i de sol bekte oynatması bekleniyor. Bu konuda hafta içi çalışma yapılacak.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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