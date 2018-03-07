Basit gollerle yenildik – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    gollerle yenildik

    Basit gollerle yenildik
    FIRTINA'nın en önemli savaşçılarından Okay Yokuşlu, derbisini goller yedikleri için kaybettiklerini söyledi. 23 yaşındaki ön libero, "Basit goller yedik. Çok üzgünüz. Ligin zirvesine tırmanmak için kazanmamız lazımdı. Ben bu takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çabalıyorum" dedi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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