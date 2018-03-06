U21’de kazanan Trabzon: 1-0 – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    ’de kazanan Trabzon: 1-0

    <a href="/index/u21?id=80946d80-2269-4f11-ba83-3257c32067c2" class="" rel="tag">U21</a>’de kazanan Trabzon: 1-0
    İki kulüp arasında dün bir derbi daha oynandı. U21 karşılaşmasında , 'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip Mustafa Aksoy'un attığı tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Lider 51 puanda kalırken, 8. sıradaki puanını 37'ye yükseltti.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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