N’Doye, Burak’ı arattı! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    N’Doye, Burak’ı arattı!

    N’Doye, Burak’ı arattı!
    Sahasında 'ı konuk eden 'da, kart cezalısı 'ın yokluğunda Dame N'Doye forma giydi. Geçen hafta maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında takımında yer alamadı. Bu futbolcunun yokluğunda , Rodallega ile N'Doye arasındaki tercihini Senegalli futbolcudan yana kullandı. Ancak N'Doye, teknik direktör Çalımbay'ın istediklerini yerine getiremedi ve bordo-mavililerin skorer ismi Burak Yılmaz'ı kelimenin tam anlamıyla mumla arattı...
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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