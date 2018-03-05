Okay: Kazanacağız – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    : Kazanacağız

    Okay: Kazanacağız
    'in en fazla ikili mücadele kazanan futbolcusu olan Yokuşlu, maçı öncesi iddialı... Başarılı orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Kötü serimizi Alanya'yı yenerek bitirdik. Artık hedefimiz galibiyet serisi yakalamak. Beşiktaş maçını kazanacağız"
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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