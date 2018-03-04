Derbi biletleri bitmek üzere – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Derbi biletleri bitmek üzere

    Derbi biletleri bitmek üzere
    Sahasında 'ı konuk edecek olan 'da taraftarlar derbi biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Yarın saat 20.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin önemli kısmının tükendiği belirtilirken, Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerin de tamamının dolması ve rekor kırılması bekleniyor. Taraftarın bu yoğun ilgisinden oldukça memnun kalan bordo-mavili yönetimin, stada gelenlere Türk bayrağı dağıtması gündemde
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi biletleri bitmek üzere haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN