''Beşiktaş derbisi bir fırsat'' – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    '' derbisi bir fırsat''

    ''Beşiktaş derbisi bir fırsat''

    Karadeniz ekibinin ön liberosu Okay Yokuşlu, 'ı yenmekten başka bir düşünceleri olmadığını söyledi.

    Okay, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmak istediklerini söyleyerek, " derbisi gelecek haftalar için önemli bir fırsat. Bunu iyi değerlendirip sahadan zaferle ayrılmalıyız" dedi. Alanyaspor galibiyetinin anlam kazanması için derbiyi kazanmaları gerektiğini söyleyen 23 yaşındaki yıldız, "Ligde kalan maçlara daha öz güvenli çıkmak ve hedeflerimize daha umutlu bakmak için yenmek zorundayız. Taraftarlarımızın desteğiyle istediğimizi alacağımıza inanıyorum. Asla puan kaybetmeyi düşünmüyoruz. Final gibi önem veriyoruz" diye konuştu
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:48
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