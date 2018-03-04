''Beşiktaş derbisi bir fırsat''
Karadeniz ekibinin ön liberosu Okay Yokuşlu, Beşiktaş'ı yenmekten başka bir düşünceleri olmadığını söyledi.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:48
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Bursa’nın N’Doye aşkı
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi forvet Önemli Maclarda Performansi Artiyor TS Pek Büyük basari yok Ama Anadolu Takimlarda Gercekten parlayabillir !
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Stephane M’bia Çin’den ayrıldı
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Bence Geri Gelse Iyi olmaz mi ? soncuta Kaliteli Yildiz Bir Isim
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Rıdvan Dilmen'den 7-0 yorumu: Utansınlar, sokağa çıkmasınlar
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Yorum
Hamit Fenere 8.0 yenilseydi Karabükspor Dilmen efendi utansın, sokağa çıkmasınlar Demeydi Fenerin ne kadar iyi oldugundan konusurdu överdi FB y
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