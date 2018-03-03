Dört eksikle hazırlandılar – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Dört eksikle hazırlandılar

    Dört eksikle hazırlandılar
    FIRTINA, hazırlıklarını sürdürdü. 'nde yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. İdmana sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa, Burak ile Castillo'nun katılmadığı belirtildi. Hazırlıklar bugün saat 11.00'de sürecek.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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