Büyük müjde Yusuf hazır
Grip olan 21 yaşındaki 10 numara dün antrenmanda takımla çalıştı, yüzler güldü
Bordo-mavili takımda Beşiktaş derbisi öncesi Yusuf Yazıcı mutluluğu yaşanıyor. Önceki gün yapılan antrenmana gribal enfeksiyon geçirdiği için katılmayan 21 yaşındaki 10 numara dün takımla çalıştı. Oldukça hırslı geçen idman sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncularını herhangi bir sakatlık yaşamamaları konusunda uyarmak zorunda kaldı. Bu arada sakatlığı nedeniyle ağrıları devam eden Castillo'nun Beşiktaş derbisinde oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.
VEKAFÂR YUSUF
Yusuf yetiştiği okul 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni unutmuyor. Yusuf, liseler arası futbol şampiyonasında Trabzon il birincisi olan ve gruplar için Rize'ye gidecek olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımına moral yemeği verdi.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:44
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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