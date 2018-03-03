Büyük müjde Yusuf hazır

Bordo-mavili takımda Beşiktaş derbisi öncesi Yusuf Yazıcı mutluluğu yaşanıyor. Önceki gün yapılan antrenmana gribal enfeksiyon geçirdiği için katılmayan 21 yaşındaki 10 numara dün takımla çalıştı. Oldukça hırslı geçen idman sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncularını herhangi bir sakatlık yaşamamaları konusunda uyarmak zorunda kaldı. Bu arada sakatlığı nedeniyle ağrıları devam eden Castillo'nun Beşiktaş derbisinde oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.



VEKAFÂR YUSUF

Yusuf yetiştiği okul 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni unutmuyor. Yusuf, liseler arası futbol şampiyonasında Trabzon il birincisi olan ve gruplar için Rize'ye gidecek olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımına moral yemeği verdi.