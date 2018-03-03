Büyük müjde Yusuf hazır – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Büyük müjde Yusuf hazır

    Büyük müjde Yusuf hazır

    Grip olan 21 yaşındaki dün antrenmanda takımla çalıştı, yüzler güldü

    Bordo-mavili takımda derbisi öncesi Yusuf Yazıcı mutluluğu yaşanıyor. Önceki gün yapılan antrenmana gribal enfeksiyon geçirdiği için katılmayan 21 yaşındaki dün takımla çalıştı. Oldukça hırslı geçen idman sırasında teknik direktör oyuncularını herhangi bir sakatlık yaşamamaları konusunda uyarmak zorunda kaldı. Bu arada sakatlığı nedeniyle ağrıları devam eden Castillo'nun Beşiktaş derbisinde oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

    VEKAFÂR YUSUF
    Yusuf yetiştiği okul 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni unutmuyor. Yusuf, liseler arası futbol şampiyonasında il birincisi olan ve gruplar için 'ye gidecek olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımına moral yemeği verdi.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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