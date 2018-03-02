5 yıl sonra Özkahya

Trabzon-Beşiktaş derbisini Halis Özkahya yönetecek. 1980 doğumlu hakem iki takımın en son 5 sene önce bir derbisinde düdük çalmıştı

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbide Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Özkahya, daha önce Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda iki kez düdük çaldı. 2008-2009'da Trabzon'da oynanan maçta taraflar golsüz beraberlikle sahadan ayrılırken, 2013-14'te İstanbul'da oynanan derbide ise ev sahibi Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.



27 MAÇINI YÖNETTİ

Özkah ya ev sahibi Trabzonspor'un bu sezon 3 karşılaşmasını yönetti. Bu periyotta Trabzonspor, Bursaspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenerken, Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Halis Özkahya bugüne kadar 27 Trabzonspor maçı yönetti. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 9 beraberlik aldı; 7 kez de kaybetti.