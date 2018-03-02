5 yıl sonra Özkahya
Trabzon-Beşiktaş derbisini Halis Özkahya yönetecek. 1980 doğumlu hakem iki takımın en son 5 sene önce bir derbisinde düdük çalmıştı
27 MAÇINI YÖNETTİ
Özkah ya ev sahibi Trabzonspor'un bu sezon 3 karşılaşmasını yönetti. Bu periyotta Trabzonspor, Bursaspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenerken, Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Halis Özkahya bugüne kadar 27 Trabzonspor maçı yönetti. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 9 beraberlik aldı; 7 kez de kaybetti.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
5 yıl sonra Özkahya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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