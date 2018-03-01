Trabzonspor’un kaptanı son üç maçta kalesine gelen 22 isabetli şutu çıkararak ‘İşte Onur bu’ dedirtti. 30 yaşındaki eldiven, Beşiktaş derbisinde de en büyük koz olacak

Onur Recep Kıvrak.. Performansındaki yükselişle "İşte Onur bu" dedirten kaptan, özellikle son haftalarda yaptığı kurtarışlarla parmak ısırttı. Kaptan Onur, deplasmanda 2-1 kazanılan Alanya maçında kalesine gelen 9 isabetli şutun 8'inde başarılıydı. Başakşehir'e 1-0 kaybeden bordo-mavililerde farklı bir yenilgiye yine engel olan isim milli eldiven oldu. İstanbul ekibi, Trabzonspor'un kalesine gönderdiği şutların 8'inde isabet yakalarken; Onur, Başakşehir'in hücumcularına adeta sonuna dek direndi.



6 ŞUT HEDEFİ BULDU

30 yaşındaki file bekçisi deplasmanda 0-0 biten Gençlerbirliği maçında da takımına 1 puanı getiren isim olmuştu. Bordo-mavililer bu maçta penaltı kaçırsa da başkent ekibi, Trabzonspor kalesine 17 şut gönderip, 6 isabet yakaladı.