Onur Kıvrak kalesi
Trabzonspor’un kaptanı son üç maçta kalesine gelen 22 isabetli şutu çıkararak ‘İşte Onur bu’ dedirtti. 30 yaşındaki eldiven, Beşiktaş derbisinde de en büyük koz olacak
6 ŞUT HEDEFİ BULDU
30 yaşındaki file bekçisi deplasmanda 0-0 biten Gençlerbirliği maçında da takımına 1 puanı getiren isim olmuştu. Bordo-mavililer bu maçta penaltı kaçırsa da başkent ekibi, Trabzonspor kalesine 17 şut gönderip, 6 isabet yakaladı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:46
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
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fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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