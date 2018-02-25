Trabzonspor 70 günlük hasreti bitirdi – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    70 günlük hasreti bitirdi

    Trabzonspor 70 günlük hasreti bitirdi

    'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen , deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek 70 gündür süren galibiyet hasretine son verdi.

    'de zor günler geçiren , deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'le geçerek rahat bir nefes aldı. En son galibiyetini 16 Aralık 2017 yılında evinde Bursaspor'u 1-0'la geçerek elde elde eden Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 8 maçlık galibiyet özlemine 70 gün sonra son vererek 2018 yılındaki ilk galibiyetini aldı.
    Bordo-mavililer, ligde Kardemir Karabükspor (1-1), Kupa'da ve ligde Atiker Konyaspor ile (1-0, 1-1), (2-2), Fenerbahçe ile (1-1), Göztepe ve Gençlerbirliği ile (0-0), Medipol Başakşehir'e (1-0) mağlup olmasıyla devam eden 8 maçlık galibiyet hasretine deplasmanda dün oynadığı Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle son vererek kötü gidişe "dur" dedi.

    Ligde deplasmanda 7 maçtır kaybetmiyor
    Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor. Rıza Çalımbay'ın takımın başında deplasmanda çıktığı ilk maçta Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda 125 gündür yenilmiyor. Karadeniz ekibi, Çalımbay yönetiminde deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor söz konusu maçlarda Kayserispor ile (0-0), Sivasspor ile (1-2), Kasımpaşa maçını (0-3), Karabükspor maçında (1-1), Atiker Konyaspor ile (2-2), Gençlerbirliği ile (0-0) ve Aytemiz Alanyaspor karşısında (1-2)'lik sonuçlarla sahadan ayrıldı.

    Burak Yılmaz'ın ardından 7 maç sonra farklı bir isim golle tanıştı
    Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı beraberlik golüyle Spor Toto Süper Lig'de gol sayısını 18'e çıkartan Burak Yılmaz'ın ardından, 7 maç sonra ilk kez bir takım arkadaşı golle tanıştı. Aytemiz Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'ın golüyle skoru 1-1'e getiren bordo-mavililer 77. dakikada sahneye çıkan genç yıldızı Abdulkadir Ömür ile durumu 2-1'e getirerek 3 puana ulaşan taraf olmuştu. Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde 7 maç sonra ilk kez Burak Yılmaz dışında başka bir isim golle tanışmış oldu. Abdulkadir Ömür'den önce Yusuf Yazıcı, ligin 16. haftasında Medical Park Stadyumu'na bordo-mavililerin Bursaspor'u 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atmıştı. Söz konusu maçın ardından Alanyaspor maçına kadar Burak Yılmaz dışında fileleri havalandıran başka bir isim olmamıştı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:43
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