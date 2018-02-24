Dönüm noktası
Süper Lig’de son 6 maçını kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişata ‘dur’ demeyi hedefliyor
Ligde oynadığı son 6 maçında 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 23'üncü hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 6 maçtır galibiyet özlemi çeken Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında kötü gidişe son vermeyi arzuluyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak kritik maç öncesi galibiyet şifrelerini oyuncularıyla paylaştı. Ligin en hızlı futbolunu oynayan ekiplerden birisi olan Alanyaspor'a karşı oyuncularının rakibine yakın durmasını isteyen Çalımbay, özellikle talebelerinin sahada birbirleri ile konuşmasını istiyor. 54 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcularına "Maç içerisinde birbiriniz ile konuşmuyorsunuz. En büyük eksikliğimiz bu. Birbirinizle konuşun ve rakibe yakın oynayın" emri verdi.
BİRBİRİNİZİN AÇIKLARINI KAPATIN
Çalımbay, özellikle hızlı ve etkili ayaklara sahip olan Antalya temsilcisi için oyuncularına boş alanları kapatmaları konusunda da sık sık brifingler vererek, "Bir arkadaşınız bir oyuncuya yöneldiği zaman diğeri onun boşluğunu kapatsın. Kucka rakibini mi karşıladı, Okay onun yerini kapatsın. Okay'dan boşluk mu doğdu, Hüseyin o açığı kapasın" şeklinde konuştu. Oyuncularından akıllı koşular yapmasını da isteyen Çalımbay, "Maç içerisinde rakibi kovalayarak enerjinizi tüketmeyin. Doğru koşular ve akıllı futbol sonucu getirecektir" dedi.
Mini yorum / YUNUS EMRE SEL: 3 puandan başkası yalan
Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçı için" Ya tamam ya devam" yazmıştık ve sonuç mağlubiyet oldu. Şimdi Alanyaspor var ve bu maçın ne anlama geldiğini anlatmak için, 'Dönüm noktası' ifadesini kullanmak tam yerinde olur. Eğer Trabzonspor bu karşılaşmadan mağlubiyet veya beraberlikle ayrılırsa artık ligin zirvesi için bir iddia ortaya koymayı bırakın, orta sıralarda tutunmak için dahi çok zor bir döneme girer. Futbolcular da bunun bilincinde olarak sahaya çıkarsa, belki Trabzonspor için yeni bir kurtuluş dönemi başlayabilir.
BİRBİRİNİZİN AÇIKLARINI KAPATIN
Çalımbay, özellikle hızlı ve etkili ayaklara sahip olan Antalya temsilcisi için oyuncularına boş alanları kapatmaları konusunda da sık sık brifingler vererek, "Bir arkadaşınız bir oyuncuya yöneldiği zaman diğeri onun boşluğunu kapatsın. Kucka rakibini mi karşıladı, Okay onun yerini kapatsın. Okay'dan boşluk mu doğdu, Hüseyin o açığı kapasın" şeklinde konuştu. Oyuncularından akıllı koşular yapmasını da isteyen Çalımbay, "Maç içerisinde rakibi kovalayarak enerjinizi tüketmeyin. Doğru koşular ve akıllı futbol sonucu getirecektir" dedi.
Mini yorum / YUNUS EMRE SEL: 3 puandan başkası yalan
Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçı için" Ya tamam ya devam" yazmıştık ve sonuç mağlubiyet oldu. Şimdi Alanyaspor var ve bu maçın ne anlama geldiğini anlatmak için, 'Dönüm noktası' ifadesini kullanmak tam yerinde olur. Eğer Trabzonspor bu karşılaşmadan mağlubiyet veya beraberlikle ayrılırsa artık ligin zirvesi için bir iddia ortaya koymayı bırakın, orta sıralarda tutunmak için dahi çok zor bir döneme girer. Futbolcular da bunun bilincinde olarak sahaya çıkarsa, belki Trabzonspor için yeni bir kurtuluş dönemi başlayabilir.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
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AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
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can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
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Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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