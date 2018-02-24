Dönüm noktası – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Dönüm noktası

    Dönüm noktası

    ’de son 6 maçını kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişata ‘dur’ demeyi hedefliyor

    Ligde oynadığı son 6 maçında 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 23'üncü hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Aytemiz ile karşı karşıya gelecek. 6 maçtır galibiyet özlemi çeken Trabzonspor, Aytemiz karşısında kötü gidişe son vermeyi arzuluyor. Teknik direktör , Aytemiz 'la oynanacak kritik maç öncesi galibiyet şifrelerini oyuncularıyla paylaştı. Ligin en hızlı futbolunu oynayan ekiplerden birisi olan 'a karşı oyuncularının rakibine yakın durmasını isteyen Çalımbay, özellikle talebelerinin sahada birbirleri ile konuşmasını istiyor. 54 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcularına "Maç içerisinde birbiriniz ile konuşmuyorsunuz. En büyük eksikliğimiz bu. Birbirinizle konuşun ve rakibe yakın oynayın" emri verdi.

    BİRBİRİNİZİN AÇIKLARINI KAPATIN
    Çalımbay, özellikle hızlı ve etkili ayaklara sahip olan Antalya temsilcisi için oyuncularına boş alanları kapatmaları konusunda da sık sık brifingler vererek, "Bir arkadaşınız bir oyuncuya yöneldiği zaman diğeri onun boşluğunu kapatsın. Kucka rakibini mi karşıladı, Okay onun yerini kapatsın. Okay'dan boşluk mu doğdu, Hüseyin o açığı kapasın" şeklinde konuştu. Oyuncularından akıllı koşular yapmasını da isteyen Çalımbay, "Maç içerisinde rakibi kovalayarak enerjinizi tüketmeyin. Doğru koşular ve akıllı sonucu getirecektir" dedi.

    Mini yorum / YUNUS EMRE SEL: 3 puandan başkası yalan
    Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçı için" Ya tamam ya devam" yazmıştık ve sonuç mağlubiyet oldu. Şimdi Alanyaspor var ve bu maçın ne anlama geldiğini anlatmak için, 'Dönüm noktası' ifadesini kullanmak tam yerinde olur. Eğer Trabzonspor bu karşılaşmadan mağlubiyet veya beraberlikle ayrılırsa artık ligin zirvesi için bir iddia ortaya koymayı bırakın, orta sıralarda tutunmak için dahi çok zor bir döneme girer. Futbolcular da bunun bilincinde olarak sahaya çıkarsa, belki Trabzonspor için yeni bir kurtuluş dönemi başlayabilir.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:10
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