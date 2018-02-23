Helal olsun sana
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Kamil Ahmet Çörekçi’yi bu sözle kutladı
Zaman zaman savunmanın solunda da görev yapmasına rağmen iyi bir görüntü ortaya koyan Kamil de "Ben her azman forma için hazır oldum. Şu an oynuyorum, yarın ne olur bilemem. Ama yine kendimi her zaman oynayacakmış gibi hazırlayacağım" ifadelerini kullandı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:41
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
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