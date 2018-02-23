Helal olsun sana – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
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    Helal olsun sana

    Helal olsun sana

    , Kamil ’yi bu sözle kutladı

    Son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken sağ bek Kamil , yönetimden de takdiri aldı. , Kamil ile konuşarak, "Bu kadar süre yedek bekledin ama çıktın aslanlar gibi oynuyorsun. Helal olsun sana" dedi.

    Zaman zaman savunmanın solunda da görev yapmasına rağmen iyi bir görüntü ortaya koyan Kamil de "Ben her azman forma için hazır oldum. Şu an oynuyorum, yarın ne olur bilemem. Ama yine kendimi her zaman oynayacakmış gibi hazırlayacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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