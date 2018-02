Son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi , yönetimden de takdiri aldı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu , Kamil ile konuşarak, "Bu kadar süre yedek bekledin ama çıktın aslanlar gibi oynuyorsun. Helal olsun sana" dedi.Zaman zaman savunmanın solunda da görev yapmasına rağmen iyi bir görüntü ortaya koyan Kamil de "Ben her azman forma için hazır oldum. Şu an oynuyorum, yarın ne olur bilemem. Ama yine kendimi her zaman oynayacakmış gibi hazırlayacağım" ifadelerini kullandı.