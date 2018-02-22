Burak’ın durumu belirsiz – Fotomaç – 22 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Burak’ın durumu belirsiz

    Burak’ın durumu belirsiz
    'da sakatlıklar nedeniyle ligin ikinci yarısında oynanan 5 maçın 3'ünde forma giyen 'ın durumu teknik heyeti endişelendiriyor. Tecrübeli futbolcu önceki günkü antrenmandan sonra dün de takımla birlikte çalışmadı. Kasığındaki ağrıları nükseden 'in gol kralının salonda bireysel antrenman yaptığı kaydedildi. Bir yandan tedavisine de devam edilen Burak Yılmaz'ın hafta sonu oynanacak Aytemiz karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği belirsizliği koruyor. Sağlık ekibi son ana kadar 32 yaşındaki futbolcunun durumunu gözlemleyecek. Bugün ise kritik testlere girecek. Sağlık heyeti, tecrübeli forveti yükleme idmanlarına sokacak. ve zorlanma hissetmezse Alanya'ya karşı oynama ihtimali yükselecek.

    Süper Lig'in gol kralı üst üste 2 antrenmana çıkmadı. Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynamayabilir
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak’ın durumu belirsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN