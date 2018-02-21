Yükselişe geçeceğiz

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, hafta sonu Aytemiz Alanyaspor maçıyla yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Meriç, ligin ilk yarısın son bölümlerinde aldıkları seri galibiyetlerle zirve yarışına ortak olduklarını ancak ikinci yarıda kazanabilecekleri maçlarda şanssızlıklar sonucunda puan kayıpları yaşayarak üzüldüklerini belirtti. Meriç, "Malatyaspor maçı sonrası da karamsar bir tablo yaşanmıştı. Bunun altından bu kadro çıkmıştı. Şimdi yine karamsar günlerin geride kalacağına inanıyoruz. Alanyaspor maçıyla yeniden çıkışa geçeceğiz. Seri galibiyetler alarak ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

KONGRE YAPILMAYACAK

Meriç, bordo-mavili kulübün gündeminde genel kurulun olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Bu yönetim aralık ayına kadar seçildi. Aralık ayında genel kurulumuz var. Bu aya kadar yapabileceğimizin maksimumunu yapmaya çalışacağız. Trabzonspor'un başarılı olması çıkışa geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Hepimizin ortak amacı Trabzonspor'un başarısı olması. Mayısta yapılacak 6 aylık genel kurul Trabzonspor'a fayda sağlamaz. Bu böyle bilinmeli."

MALİ AÇIDAN ZOR DÖNEM

Meriç, kulübün kasasına elde ettiği gelirlerden 1 lira girmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ortalama her yıl 200 milyon liraya yakın da para çıkıyor. Bu kaynağı bulmak zorundasınız. Kulübün gelirleri tamamen temlikte. Bir forma satılıyor, bankaya gidiyor. Trabzonspor, ekonomik olarak en zor dönemini yaşıyor. Gelir getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, projeler üretiyoruz."

Mini yorum Olcay Çakır