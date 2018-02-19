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    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yerli oyuncular yabancıları geçti

    Yerli oyuncular yabancıları geçti
    ekibinin ilk 11'inde 6 yerli ve 5 yer aldı. Sahadaki yerli futbolcu sayısı yabancı sayısını geçerken kulübede ise 4 yerlinin yanı sıra 6 da yabancı oyuncu vardı. Bu arada , geçtiğimiz hafta kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Yusuf Yazıcı'yı bu kez sol açıkta görevlendirdi. Böylelikle 10 numara olan üç oyuncu Abdülkadir, Sosa ve Yusuf ilk kez 11'de birlikte görev verdi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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