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    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tek eksiği gol

    Tek eksiği gol

    Sezon başında Milan'dan transfer edilen , 'daki performansını artırmaya başladı

    G.Birliği ve maçlarında takımın etkili isimlerinden biri olan 32 yaşındaki Arjantinli 10 numara, tek ihtiyacının 1 gol bulabilmek olduğunu ve ardından gerisinin geleceğini söyledi.

    Sosa, "Bir gol atmak beni oldukça rahatlatacak. Oynamaya başladıkça her şey benim adıma daha da güzel oluyor" yorumunu yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da sık sık görüştüğü Sosa'ya "Takıma liderlik yap ve sahada kaliteni göster. Önümüzdeki zorlu maçlarda sana ihtiyacımız çok daha fazla olacak" dediği öğrenildi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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