Tek eksiği gol
Sezon başında Milan'dan transfer edilen Jose Sosa, Trabzonspor'daki performansını artırmaya başladı
Sosa, "Bir gol atmak beni oldukça rahatlatacak. Oynamaya başladıkça her şey benim adıma daha da güzel oluyor" yorumunu yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da sık sık görüştüğü Sosa'ya "Takıma liderlik yap ve sahada kaliteni göster. Önümüzdeki zorlu maçlarda sana ihtiyacımız çok daha fazla olacak" dediği öğrenildi.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:37
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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