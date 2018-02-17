CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Emeği ve sevinci çalındı

    Emeği ve sevinci çalındı
    Takımı, şikeden mağdur olan ve şikecilere karşı yasal platformlarda mücadele eden herkesin yanında olunacağını açıkladı. Resmi siteden, "2010- 2011'de kupası, emeği ve sevinci çalınan bir camiayı temsil edenlerin aksi bir davranış içinde yer alması da beklenemez" denildi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emeği ve sevinci çalındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN