CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kazanmak zorundayız

    Kazanmak zorundayız

    Bordo-mavililer, pazar günü lig ikincisi Medipol Başakşehir’i yenerse rakibiyle puan farkını 7’ye indirecek, yeniden yarışta umudunu artıracak

    Kuru luşunun 50'nci yılı olan 2017-18 sezonuna zirve yarışının içerisinde olma hedefiyle başlayan ancak ilk 8 haftada 9 puan toplanılması üzerine teknik direktör değişikliğine giden bordo-mavililer, göreve gelen Rıza Çalımbay ile yakaladığı çıkışı sürdüremedi. Ligin 12'nci haftasında Osmanlıspor sınavıyla birlikte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve zirve için umutlanan Fırtına, son 5 haftada alınan üst üste beraberliklerle zirveden uzaklaştı. Hafta sonu sahasında zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan , bu maçı kazanarak yeniden yarışa tutunmayı hedefliyor.

    KIRILMA MAÇI OLABİLİR
    Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, hafta sonu lig ikincisi Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda rakibiyle puan farkını 7'ye indirecek ve yeniden yarışta umudunu artıracak. Olası bir mağlubiyette ise ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile puan farkı 13'e yükselecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu maça büyük önem verirken, sahadan 3 puanla ayrılarak yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Çalımbay'ın öğrencileriyle gerçekleştirdiği konuşmalarda da sık sık bu maçın önemine vurgu yaptığı kaydedildi. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmayı mutlaka kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

    TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
    Çubukçu, ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son haftalarda aldıkları beraberliklerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Artık puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkacağız. Medipol Başakşehir'i yenerek yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz. Futbolcular ve teknik heyetimiz bunun farkında" dedi
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kazanmak zorundayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN