Kazanmak zorundayız
Bordo-mavililer, pazar günü lig ikincisi Medipol Başakşehir’i yenerse rakibiyle puan farkını 7’ye indirecek, yeniden yarışta umudunu artıracak
KIRILMA MAÇI OLABİLİR
Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, hafta sonu lig ikincisi Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda rakibiyle puan farkını 7'ye indirecek ve yeniden yarışta umudunu artıracak. Olası bir mağlubiyette ise ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile puan farkı 13'e yükselecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu maça büyük önem verirken, sahadan 3 puanla ayrılarak yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Çalımbay'ın öğrencileriyle gerçekleştirdiği konuşmalarda da sık sık bu maçın önemine vurgu yaptığı kaydedildi. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmayı mutlaka kazanmak zorunda olduklarını söyledi.
TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Çubukçu, ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son haftalarda aldıkları beraberliklerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Artık puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkacağız. Medipol Başakşehir'i yenerek yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz. Futbolcular ve teknik heyetimiz bunun farkında" dedi
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
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Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
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Liverpool, Porto'yu dağıttı
Toplam 1
Yorum
BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto işte bu kadar zayıf bir takım. BJK'nın başarısı çok abartıldı. Avrupa devi Bayern ezip geçecektir.
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