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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Evinde 24, dışarda 13 puan topladı

    Evinde 24, dışarda 13 puan topladı
    Ligde son 5 maçını kazanamayan Trabzonspor, 12 haftadır da kaybetmiyor. Bordo-mavililer bu süreçte 6'şar galibiyet ve beraberlik alırken, toplamda 24 puanı hanesine yazdırabildi. Evinde oynadığı son 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, 4 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Bu sezon evinde toplamda 10 maç oynayan Karadeniz ekibi, sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 20 puan topladı. Deplasmanda 11 karşılaşmada ise 13 puan aldı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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