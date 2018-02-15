Evinde 24, dışarda 13 puan topladı

Ligde son 5 maçını kazanamayan Trabzonspor, 12 haftadır da kaybetmiyor. Bordo-mavililer bu süreçte 6'şar galibiyet ve beraberlik alırken, toplamda 24 puanı hanesine yazdırabildi. Evinde oynadığı son 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, 4 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Bu sezon evinde toplamda 10 maç oynayan Karadeniz ekibi, sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 20 puan topladı. Deplasmanda 11 karşılaşmada ise 13 puan aldı.