Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına 12 eksikle başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün 17.00’de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma, beşe iki top çalışması ve dar alanda maç yapıldı. Son bölümde ise dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Burak Yılmaz'ın takımdan ayrı, Abdülkadir Ömür ile Mustafa Akbaş'ın ise salonda çalıştığı kaydedildi.
Antrenmana Arda, Esteban, N'Doye, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Sosa, Bero, Onazi, Okay ve Uğur katılmadı. Bu oyuncuların yoğun sisin hava ulaşımını olumsuz etkilemesi üzerine Trabzon'a dönemediği belirtildi.
Bordo-mavililer yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:29
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Galatasaray Terim'le yeniden zirvede
Toplam 2
Yorum
ASLAN Takım böyle yönetilir komadaki oyunları uyandırdı Terim. Her maç uğradığımız haksızlıklara rağmen sezon sonu şampiyonuz bu böyle biline.
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Menajerinden G.Saray açıklaması
Toplam 1
Yorum
aslan Cengizi takımda görmek isterim ama şuan daha iyisi var yedek kalır. Umarım birgün Galatasaray forması giyer.
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Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bjk li olarak doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ! maçta yapılabilecek taşkınlıklar bjk pahalıya patlar yerinde ve isabetli...
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına 12 eksikle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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