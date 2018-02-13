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    13 Şubat 2018, Salı
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    Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına 12 eksikle başladı

    Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına 12 eksikle başladı

    Trabzonspor, ’in 22’nci haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına bugün 17.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde yapılan antrenmanda ısınma, beşe iki top çalışması ve dar alanda maç yapıldı. Son bölümde ise dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. 'ın takımdan ayrı, Abdülkadir Ömür ile 'ın ise salonda çalıştığı kaydedildi.

    Antrenmana Arda, Esteban, N'Doye, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Sosa, Bero, Onazi, Okay ve Uğur katılmadı. Bu oyuncuların yoğun sisin hava ulaşımını olumsuz etkilemesi üzerine Trabzon'a dönemediği belirtildi.

    Bordo-mavililer yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:29
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