Hocam maratona gidiyoruz
Bordo-mavililer, şehit Eren Bülbül anısına koşulacak Trabzon Yarı Maratonu için kamera karşısına geçti
Antrenmanda çekilen tanıtım filminde Abdülkadir, "Hocam bizim gitmemiz lazım" diyor, Rıza Çalımbay, "Nereye gidiyorsunuz antrenman bitmedi ama..." yanıtını veriyor. Yusuf Yazıcı, "Hocam maratona katılmamız gerekiyor" diyince, Çalımbay, "O zaman gidebilirsiniz buyrun" diyor ve oyuncular idmanı bırakıp, maraton a katılmaya gidiyor.
Eren Bülbül, geçtiğimiz ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilmişti.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:12
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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