Hocam maratona gidiyoruz

Bordo-mavililer, şehit Eren Bülbül anısına koşulacak Trabzon Yarı Maratonu için kamera karşısına geçti

18 Şubat'taki Trabzon Yarı Maratonu bu yıl şehit Eren Bülbül anısına gerçekleştirilecek. Maratonun reklamı için Trabzonsporlu futbolcular da kamera karşısına geçti.



Antrenmanda çekilen tanıtım filminde Abdülkadir, "Hocam bizim gitmemiz lazım" diyor, Rıza Çalımbay, "Nereye gidiyorsunuz antrenman bitmedi ama..." yanıtını veriyor. Yusuf Yazıcı, "Hocam maratona katılmamız gerekiyor" diyince, Çalımbay, "O zaman gidebilirsiniz buyrun" diyor ve oyuncular idmanı bırakıp, maraton a katılmaya gidiyor.



Eren Bülbül, geçtiğimiz ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilmişti.