Beraberliğe abone

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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Geçen hafta kalecisi Beto’yu geçemeyen Fırtına dün de Uğur’un penaltı kaçırdığı maçta G.Birliği’ni yıkamadı. Başkent ekibinin 2 topu direkte patladı

    , 'in 21. haftasında deplasmanda ile berabere kaldı ve zirve yolunda bir darbe daha yedi: 0-0. 16. haftada sahasında 'u 1-0 mağlup ettikten sonra ligde deplasmanda ile 1-1, 'la 2-2, evinde de F.Bahçe ile 1-1, ile 0-0 berabere kalan Fırtına, geleneğini başkent ekibi karşısında da sürdürdü. Ayrıca son 4 sezondur 'da galip gelemeyen ekibi, şeytanın bacağını yine kıramadı, ligin en çok berabere kalan takımı oldu.(9) En son 2012- 13 sezonunda deplasmanda 4-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

    Hopf kurtardı
    Dün N'Doye'un Uğur Çiftçi tarafından düşürülüşüne verilen penaltıyı Uğur ile değerlendiremeyen Trabzonspor'un şansı, G.Birliği'nin iki topunun direkten döndüğü dakikalarda yanındaydı. Penaltıda kaleci Hopf, sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. Fırtına, G.Birliği ile deplasmanda oynadığı 34 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik aldı, 8 kez yenildi.

    BU KEZ TRABZON ŞANSLIYDI
    Bugüne kadar tam 13 topu direkten dönen ve bu alanda zirvede olan Trabzonspor dün bu konuda şanslıydı. G.Birliği, biri Demirok'un ters vuruşu biri de Khalili'nin sert şutunda direğe takıldı.

    Castillo döndü
    18 Ocak'ta idmanda sakatlanan ve uzun süredir oynamayan Trabzonsporlu Fabian Castillo dün nihayet formasına kavuştu. Rıza Çalımbay'ın 58. dakikada sahaya sürdüğü Kolombiyalı sol kanat, maça hareket getirdi. Formda olduğu gözlenen 25 yaşındaki yıldız birkaç pozisyonda gol denemesi yapsa da fileleri sarsmayı başaramadı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
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