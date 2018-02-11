Beraberliğe abone

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile berabere kaldı ve zirve yolunda bir darbe daha yedi: 0-0. 16. haftada sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra ligde deplasmanda Karabük ile 1-1, Konyaspor'la 2-2, evinde de F.Bahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fırtına, geleneğini başkent ekibi karşısında da sürdürdü. Ayrıca son 4 sezondur Ankara'da galip gelemeyen Karadeniz ekibi, şeytanın bacağını yine kıramadı, ligin en çok berabere kalan takımı oldu.(9) En son 2012- 13 sezonunda deplasmanda 4-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Hopf kurtardı

Dün N'Doye'un Uğur Çiftçi tarafından düşürülüşüne verilen penaltıyı Uğur ile değerlendiremeyen Trabzonspor'un şansı, G.Birliği'nin iki topunun direkten döndüğü dakikalarda yanındaydı. Penaltıda kaleci Hopf, sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. Fırtına, G.Birliği ile deplasmanda oynadığı 34 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik aldı, 8 kez yenildi.

BU KEZ TRABZON ŞANSLIYDI

Bugüne kadar tam 13 topu direkten dönen ve bu alanda zirvede olan Trabzonspor dün bu konuda şanslıydı. G.Birliği, biri Demirok'un ters vuruşu biri de Khalili'nin sert şutunda direğe takıldı.



Castillo döndü

18 Ocak'ta idmanda sakatlanan ve uzun süredir oynamayan Trabzonsporlu Fabian Castillo dün nihayet formasına kavuştu. Rıza Çalımbay'ın 58. dakikada sahaya sürdüğü Kolombiyalı sol kanat, maça hareket getirdi. Formda olduğu gözlenen 25 yaşındaki yıldız birkaç pozisyonda gol denemesi yapsa da fileleri sarsmayı başaramadı.