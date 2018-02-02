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    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Savunma bakanı

    Savunma bakanı Durica
    Fırtına'nın 35 yaşındaki stoperi Jan , performansıyla parmak ısırtıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Slovak savunmacı, yaşına rağmen enerjisi ile gençlere taş çıkarıyor. Taraftarların 'Savunma Bakanı' dediği Durica'nın bu enerjisi maçlardaki istatistiklerine de yansıyor. F.Bahçe derbisinde 6 pas ile zirveye çıkan Durica 1. bölgede (Defans) 34, 2. bölgede de (Orta saha)2 1 kez topla buluştu. Rakipten gelen 28 topu karşılayan tecrübe abidesi, bunların 14'ünü ve 1 de sahipsiz top kazandı
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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