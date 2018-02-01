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    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tarih yazmak istiyorum

    Tarih yazmak istiyorum
    'un Arjantinli oyuncusu , bordo-mavili takımda yer almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu formayla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum" dedi. 32 yaşındaki 10 numara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " döneminin sona ermesiyle Trabzonspor taraftarını selamlamak ve bu kulübün yüzde yüz oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu formayla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018 yılını kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz her yer Trabzon" ifadelerine yer verdi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:19
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