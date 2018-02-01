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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Özel harekat ağırlanacak

    Özel harekat ağırlanacak
    Fırtına, Ekrem Şama'nın 'Bu Bayrak' şiirini seslendiren özel harekatçıyı, 'in 24'üncü haftasında Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında ağırlayacak. Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Ekrem Şama'nın 'Bu Bayrak' şiirini seslendiren kahraman özel harekatçımızı 4 Mart akşamı Beşiktaş ile oynayacağımız maçta Medical Park Stadyumumuzda ağırlayacağız" ifadelerine yer verildi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:21
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