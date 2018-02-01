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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    maçı 25 TL

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçı 25 TL
    Karadeniz ekibinin ligin 20'nci haftasında sahasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Pazartesi saat 20.00'de Medical Park'ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları: "Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL , Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Misafir: 30 TL." F.Bahçe derbisinde Doğu Tribün J-H Blokları ile Kale Arkası Kuzey Tribün K-J-I-D Blokları'nda yer alan taraftarların passoliglerinin PFDK'ya sevk nedeniyle bloklandığı açıklandı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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